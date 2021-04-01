AİÇÜ en çok kitap okuyanlara ödül verdi
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AİÇÜ en çok kitap okuyanlara ödül verdi

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AİÇÜ en çok kitap okuyanlara ödül verdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 57. Kütüphane Haftası kapsamında en çok kitap okuyan ailelere ödüllerini takdim etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 57. Kütüphane Haftası kapsamında en çok kitap okuyan ailelere ödüllerini takdim etti.

AİÇÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 57. Kütüphane Haftası kapsamında "Araştırma, İnceleme ve Kişisel Gelişim" ile "Pandemi Sürecinde Aile Okumaları" etkinliği gerçekleştirildi. Bir yıl boyunca kütüphaneden en çok kitap alan aileleri ve çocuklarını makamında misafir eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Corona virüs nedeniyle içinde bulunulan zor günlerde evde olmanın dezavantajının çok kitap okunarak avantaja çevrilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Rektör Karabulut, "Kütüphaneler okuyan, araştıran, öğrenen, düşünen ve üreten bir neslin yetiştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Üniversitemizde bulunan kütüphanemiz de elektronik kaynaklarla birlikte son teknolojiyle donatılmış yapısı ile ekmek, su ve hava gibi temel ihtiyaçlardan biri olan bilgiye ulaşma noktasında tüm öğrencilerimize hizmet vermektedir. Bu duygularla pandemi sürecinde kütüphaneden ödünç aldıkları kitaplarla bilgi hazinelerini zenginleştiren aileleri ve kıymetli evlatlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ziyarette Prof. Dr. Karabulut, 2020'de merkezi kütüphaneden ödünç olarak alınan materyal istatistiklerinde en çok ödünç kitap alanlar arasında 82 kitapla birinci olan Alican Tunç, 70 kitapla ikinci sırada yer alan Dr. Öğretim Üyesi Suat Kaya, 37 kitapla üçüncülüğü paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Elhut ve Öğr. Gör. Mehmet Keleş ile çocuklarına kitap ve plaket takdim etti. - AĞRI

AİÇÜ en çok kitap okuyanlara ödül verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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