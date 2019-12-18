AİÇÜ Eczacılık Kulübü öğrencileri şeker ve tansiyon ölçümü yaptı
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AİÇÜ Eczacılık Kulübü öğrencileri şeker ve tansiyon ölçümü yaptı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eczacılık Kulübü öğrencileri tarafından kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıldı.

18.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:49
AİÇÜ Eczacılık Kulübü öğrencileri şeker ve tansiyon ölçümü yaptı

İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eczacılık Kulübü öğrencileri tarafından kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıldı.


Merkezi Yemekhane ve Kafeteryanın giriş bölümünde Eczacılık Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Naim UZUN danışmanlığında stant açan AİÇÜ Eczacılık Kulübü üyesi 10 öğrenci, başvuran akademisyenlerin, idari personelin ve öğrencilerin tansiyonları ve kan şekeri düzeylerini ölçtü.


AİÇÜ Eczacılık Kulübü öğrencileri, bir gün boyunca devam eden ve sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında yaptıkları çalışma ile farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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