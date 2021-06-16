AİÇÜ'de yüz yüze mezuniyet töreni
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AİÇÜ'de yüz yüze mezuniyet töreni

AİÇÜ'de yüz yüze mezuniyet töreni
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenleri yüz yüze yapıldı.

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenleri yüz yüze yapıldı. Maske ve mesafe kuralı gözetilerek yapılan törende diplomalarını alan öğrenciler büyük seivinç yaşadı.

Mezuniyet töreni AİÇÜ Kültür Kongre Merkezi'ndeki Osmanlı Salonu'nda yapıldı. Okul birincisi Tuba Oluç'un konuşmasıyla başlayan törende AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, geçtiğimiz yıl koranavirüs pandemisi nedeniyle yüz yüze yapılamayan mezuniyet törenini bu sene sınırlı sayıda öğrenci ile de olsa yeniden yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. IC Vakfı Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Dinçed de  Vakıf olarak AİÇÜ'nün ve akademisyenlerin her konuda destekçisi olduklarını, Ağrı ve üniversite için yapılabilecek her araştırma ve bilimsel çalışmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.Törende daha sonra dereceye giren lisans ve önlisans öğrencilerine başarı belgeleri, ödül, plaketleri verildi. Yüz yüze yapılan mezuniyet töreni geleneksel hale gelen kep atmayla son buldu.


AİÇÜ'de yüz yüze mezuniyet töreni
AİÇÜ'de yüz yüze mezuniyet töreni
AİÇÜ'de yüz yüze mezuniyet töreni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir

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