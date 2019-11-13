AİÇÜ'de sınavlara hazırlanan öğrencilere çorba ikramı
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AİÇÜ'de sınavlara hazırlanan öğrencilere çorba ikramı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), güz dönemi ara sınavlarına kütüphanede çalışan öğrencilere çorba ikram ediyor.

13.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:58
AİÇÜ'de sınavlara hazırlanan öğrencilere çorba ikramı

İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), güz dönemi ara sınavlarına kütüphanede çalışan öğrencilere çorba ikram ediyor.

Üniversitenin kütüphanesinde sınavlara hazırlanan öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, eğitim için Ağrı'yı tercih ederek farklı şehirlerden gelen öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Bölgenin önemli eğitim kurumlarından olan üniversitede öğrencilere her alanda katkı sunduklarını ifade eden Karabulut, bu kapsamda geçen yıl başlattıkları çorba etkinliğini bu yıl da sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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