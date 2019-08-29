AİÇÜ'de sınavlar canlı yayında

29.08.2019 11:26

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden (AİÇÜ), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavlarını canlı yayınladığını bildirıldi.

AİÇÜ'den yapılan açıklamada, BESYO'nun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi I. ve II. öğretim lisans programları özel yetenek sınavlarına 192'si kadın 838 öğrencinin başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan sınavların üniversitenin "www.agri.edu.tr" adresinden canlı olarak yayınlamaya başladığı aktarıldı.

Belirlenen parkurlarda en iyi dereceyi elde edebilmek için zamana karşı yarışan öğrencilerin, dört gün sürecek zorlu mücadelenin ardından üniversiteli olacak 40'ı kadın toplam 140 öğrenci arasına girmeye çalışacağı aktarıldı.

Kaynak: AA