AİÇÜ'de Minik Dostlar Unutulmadı
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AİÇÜ'de Minik Dostlar Unutulmadı

24.03.2021 13:44 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:13
AİÇÜ'de Minik Dostlar Unutulmadı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde kedi ve kuşların soğuk havalarda üşümemeleri için yapılan barınma evleri, merkezi kampüsteki belirli bölgelere yerleştirildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde kedi ve kuşların soğuk havalarda üşümemeleri için yapılan barınma evleri, merkezi kampüsteki belirli bölgelere yerleştirildi.

AİÇÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından ahşaptan yaptırılan kedi ve kuş evleri ile özellikle soğuk kış günlerinde zorluklarla mücadele eden hayvanlara güvenli bir barınma alanı oluşturulması amaçlandı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Allah'ın sessiz kulları olan, doğayı birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla kampüsün farklı noktalarına barınma evleri yerleştirildi. Kedi ve kuşların soğuk havalardan korunmasının yanı sıra beslenmeleri için barınaklarda gıda ve su bulunduruluyor. Böylelikle minik dostlarımızın yaşamlarını sorunsuz bir şekilde sürdürmelerine bir nebzede olsa katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. - AĞRI

AİÇÜ'de Minik Dostlar Unutulmadı
AİÇÜ'de Minik Dostlar Unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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