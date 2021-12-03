AİÇÜ'de kulaçlar engelleri aşmak için atıldı

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinlikleri kapsamında, Yüzme Müsabakası düzenlendi.

AİÇÜ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan Yüzme Müsabakasına, 8 bedensel engelli sporcu katıldı. Başarılı sporculara ödüllerini takdim eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yaşadıkları çeşitli zorluklara karşın sergiledikleri yaşama sevinci ile örnek olan engelli bireylere üniversite olarak her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Engellilere yönelik gerçekleştirilen düzenlemeler sonucu alınan Engelsiz Erişim Ödülleri, Engelsiz Yaşam Merkezi ve yüzme eğitimi kurslarıyla engelli bireylere yönelik önemli çalışmalara imza attık. Bugün müsabakaya ev sahipliği yapan Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna alınan engelli asansörü ile özel gereksinimi olan kardeşlerimize yüzme eğitimlerini rahatlıkla gerçekleştirme imkanı sağladık. Bunun yanı sıra yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yüzme eğitimi verdiğimiz engelli çocuklarımız, katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle Üniversitemize ve şehrimize büyük bir gurur yaşattılar. Üniversite olarak özel gereksinimi olanların günlük yaşama daha fazla katılmasını sağlayarak toplumsal hayattaki görünürlüklerini artırmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları bundan sonra da devam ettireceğiz" diye konuştu. - AĞRI