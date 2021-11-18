AİÇÜ'de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü Konferansı Düzenlendi

AĞRI (Bültenler) - AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk KAYA, Ağrı Baro Başkanı Av. Mehmet Salih AYDIN, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü Konferansı'nda konuşan AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk KAYA, kadına yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını, insan olarak yaratılmakla onuru ve sorumluluğu birlikte yüklenmiş olan kadın ve erkeğin, varoluşları gereği doğuştan kıymetli olduklarını söyledi. Merhameti şiar edinen bir dine sahip ülkemizde kadına yönelik şiddeti konuşuyor olmanın acı bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. KAYA, "Nüfusunun çoğu Müslüman olan ve aynı zamanda medeni hukukun işlediği ülkemizde maalesef hala kadına karşı şiddeti konuşuyor olmamız oldukça düşündürücü ve bir o kadar da endişe vericidir.Bu bağlamda her şeyden önce, kadına karşı ayrımcılığın bir nevi ırkçılık olduğunu, kadını aşağılamanın ve hırpalamanın bir insanlık suçu olduğunu ve kutsal dinimiz tarafından da asla kabul edilemez olduğunu hepimiz idrak etmeliyiz. Üniversiteliler olarak şiddet ile mücadelede fiilî öncülük yaparak, şiddete şimdi, hemen, en yakınımızdan hatta kendimizden başlayarak dur demeliyiz" dedi.

Konferansta konuşan Ağrı Baro Başkanı Av. Mehmet Salih AYDIN ise Medeni Hukuk Bağlamında Kadın Hakları, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı

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