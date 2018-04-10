Aiçü'de Fidan Dikimi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

AİÇÜ'de Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, idari ve akademik personel ile çok sayıda öğrencinin katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

550 sarıçam, akça ağaç ve karaağaç fidanı, IC Vakfı binası ile yarı olimpik yüzme havuzu arasında kalan bölgeye dikildi.

Yapılan ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarıyla üniversitenin yeşil dokusunun daha da zenginleşeceğini söyleyen Rektör Karabulut, kampüsteki ağaç sayısının 100 bine yaklaştığını belirtti.

Büyük emekle dikilen, sabırla büyütülen fidanların ileride yeşillikler içerisinde nefes alan, doğayla iç içe bir kampüs meydana getireceğini söyleyen Karabulut, yeşil alan ve peyzaj çalışmalarını çok önemsediklerini dile getirdi.

Karabulut, yeşili sevmenin ve korumanın doğaya ve insanlığa karşı büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.