AİÇÜ'de al bayraklarla bisiklet turu düzenlendi
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AİÇÜ'de al bayraklarla bisiklet turu düzenlendi

AİÇÜ'de al bayraklarla bisiklet turu düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Al bayraklarla bisiklet turu düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Al bayraklarla bisiklet turu düzenlendi.

AİÇÜ merkezi yerleşkede yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bisiklet turu etkinliğine AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain silahlı darbe teşebbüsü ile ülkemizin karanlığa gömülmek istendiğini belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimizin kararlı tutumu ve aziz Milletimizin vatanına, devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla hainlerin hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, "Tankla, topla, tüfekle, helikopter ve uçakla ülkemize kast etmek isteyenlerin karşısına inancıyla, imanıyla, yüreğiyle dikilen yüce milletimiz, şehit ve gazileriyle, cesaret, kararlılık ve dik duruşuyla 15 Temmuz gecesi adeta tarih yazdı. Babalarının, annelerinin yanında o karanlık gecede canlarını ortaya koyarak ülkemizdeki demokrasiye sahip çıkan tüm gençlerimize güveniyor, onlarla gurur duyuyorum" dedi. - AĞRI

AİÇÜ'de al bayraklarla bisiklet turu düzenlendi
AİÇÜ'de al bayraklarla bisiklet turu düzenlendi
AİÇÜ'de al bayraklarla bisiklet turu düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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