AİÇÜ'de "Afet Farkındalık Eğitimi" Verildi

AĞRI (Bültenler) - AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonunda düzenlenen "Afet Farkındalığı Eğitimi'ne akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

AİÇÜ ve Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında yapılan protokol doğrultusunda uzmanlarca verilen eğitimde, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında afet farkındalığının geliştirilmesi, afet riskini azaltma, çevresel tehlikelere yönelik afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışların yanı sıra afet ve acil durum planı, bina güvenliği, tahliye, toplanma ve barınma alanları, ilk yardım, yangın, afet farkındalığı ve alınacak önlemlerle ilgili davranış değişikliğinin nasıl oluşturulacağı konularında bilgiler verildi.

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