AİÇÜ ailesinin acı günü
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AİÇÜ ailesinin acı günü

AİÇÜ ailesinin acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinden 2015 yılında mezun olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Eren-11 Şehit J. Asb, Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63 operasyonunda Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan çatışmada şehit olması, AİÇÜ ailesini yasa boğdu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinden 2015 yılında mezun olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Eren-11 Şehit J. Asb, Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63 operasyonunda Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan çatışmada şehit olması, AİÇÜ ailesini yasa boğdu.

2015 yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinden mezun olan Baki Koçak, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Jandarma Teğmen olarak görev yapmaya başladı. Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Teğmen Baki Koçak, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Çatışmada, güvenlik korucusu Yücel Koru da şehit olurken, 4 asker de yaralandı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Öğrencimizin şehit olması bizleri ve tüm üniversite camiamızı derinden üzdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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