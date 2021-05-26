AIBA borçları kapattı, finansal istikrarı sağladı
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AIBA borçları kapattı, finansal istikrarı sağladı

AIBA borçları kapattı, finansal istikrarı sağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uluslararası Boks Derneği (AIBA), kurumun ana kredisi olan ve finansal istikrarsızlık döneminin kalbinde yer alan Azerbaycan şirketi Benkons LLC'ye ödenmemiş 10 milyon dolarlık borcunun tamamını ödedi.

Uluslararası Boks Derneği (AIBA), kurumun ana kredisi olan ve finansal istikrarsızlık döneminin kalbinde yer alan Azerbaycan şirketi Benkons LLC'ye ödenmemiş 10 milyon dolarlık borcunun tamamını ödedi. Kredi, başarısız bir girişim olan Dünya Boks Serisi'nin parçasıydı.

Başkan Kremlev konuyla ilgili olarak, "Finansal sorunlar, sevdiğim sporun yönetimini çok uzun yıllardır etkiliyordu. Hatta Olimpiyat geleceğimizi bile tehdit ediyordu. Borcu kapatmak; mali sağlığımız ve gelecekteki Olimpiyat beklentilerimiz için temel bir başarıdır. Bunu çözebildiğimiz ve AIBA için istikrarı sağladığımız için çok mutluyum. Boks zengin bir geçmişi, güçlü bir bugünü ve iddialı bir geleceği olan bir spor. Bu yüzden de etkili liderliği hak ediyor" dedi.

Eski Başkan Ching-Kuo Wu'nun görev süresi boyunca AIBA, Benkons tarafından sağlanan 10 milyon dolarlık krediye kefil olmuştu. Ortaya çıkan borç, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 2017'de AIBA'ya yapılan ödemelerin askıya alınması ve daha sonra AIBA'nın tamamen askıya alınması için temel bir neden olarak belirlenmişti. AIBA, anlaşmanın ve bunun sonucunda ortaya çıkan istikrarın artık IOC'nin endişelerini çözme yolunda önemli bir adım olacağını umuyor.

Bu arada, ulusal federasyonların ve konfederasyonlarının çalışmaları için geliştirme ve ekipman kaynakları sağlamak üzere AIBA Mali Destek Programı başlatıldı. AIBA, yıllık olarak ulusal federasyonlar için 2 milyon dolar dağıtacak. Ayrıca ülkelere toplam 2,5 milyon dolar değerinde boks ekipmanı sağlanacak. Beş AIBA konfederasyonunun her biri, yılda 500 bin dolar alacak. Bu gelişmeleri mümkün kılacak fonlar ise açık bir kaynağı sahip olduğundan, herhangi bir yeni borçlanma içermiyor. AIBA, finansal istikrarı sağlama çalışmalarının bir parçası olarak da, yakın zamanda Gazprom ile önemli bir sponsorluk anlaşması yaptı.

AIBA ayrıca yeni bulunan finansal istikrarını, yönetim reformu ve sporun bütünlüğünde ilerleme sağlamak için bir platform olarak da kullanıyor. Buna ilaveten, başta Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'ndaki boks turnuvası olmak üzere, geçmişteki yolsuzlukları yargılamayla ilgili iddialara yönelik bağımsız bir soruşturma başlatıldı. Ayrıca; yozlaşmış yargılama, şike ve diğer manipülasyon biçimleriyle mücadele etmek için yeni sistemler ve süreçler getirilmekte. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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