Heykel, enstelasyon, küratörlük, fotoğraf ve film alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Çinli sanatçı Ai Weiwei'in mültecilerin dramını yansıttığı "Ai Weiwei Mardin'de" sergisi ziyarete açıldı.



Mardin'de, Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.



Törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, müzelerin şehrin hafızasını canlı tuttuğunu belirterek, şehirde müze açılmasında emeği geçen rahmetli Sakıp Sabancı ve ailesine teşekkür etti.



Masal şehri Mardin'de önemli bir turizm hareketliliği yaşandığına dikkati çeken Yaman, şöyle konuştu:

"Özellikle bir senedir şehirde artık huzur var, herkesin yüzü gülüyor. Devletimiz ve hükümetimiz kararlı tutumunu sürdürdü. Bu karar ve tutumuna dayanarak bu şehirdeki valisi, kaymakamları, adli erkanı, güvenlik güçleri ve elbetteki Mardinli hemşehrilerimiz, bu şehrin bu hale gelmesine gayret ettik. Bugün hepimizin yüzü gülüyor. Tescilli 6 bin 500 yatağımız var. Misafirhanelerle beraber 10 bin civarında. Son 6 aydır yüzde 300 bir artış var gelen misafirlerde ve bütün yataklarımız dolu."

Yaman, devletin, hükümetin ve bürokratların üzerilerine düşen görevi yerine getirdiğini dile getirerek, bütün yatırımcılara yatırım yapma çağrısında bulundu.

"Müzemize her zamanki gibi en iyi şekilde sahip çıkacağız"

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Sabancı da Mardin'de müzenin kurulmasının merhum Sakıp Sabancı'nın sözü olduğunu anımsatarak, onun sözünün yerine getirildiğini vurguladı.

Sabancı Vakfının, tarihi yapıyı aslına uygun olarak restore ettiğini ve 2009 yılının ekim ayında Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nin açılışını hep birlikte yaptıklarını hatırlatan Sabancı, müzenin, açıldığından bu yana 700 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığını aktardı.

Eğitim programlarıyla on binlerce Mardinli çocuğa ve gence kültür sanat bilinci kazandırıldığını ifade eden Sabancı, şunları kaydetti:

"Bugün sizlere Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nin, 49 yıl süreyle Sabancı Vakfına tahsis edildiği müjdesini veriyorum. Biz Sabancı Vakfı olarak, müzemize her zamanki gibi en iyi şekilde sahip çıkacağız. Yeniden Mardin'de olmaktan, Mardin'e katkıda bulunmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz. Mardin, Mezopotamya'nın en görkemli şehirlerinden biri. Bu müzeyi açarken hem şehrin kültür yaşamının bir parçası olmayı hem de şehrin mirasını dünyaya tanıtmayı hedeflemiştik. Bugün sevinçle görüyoruz ki Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi, Mardin'i kültür ve sanatın önemli bir merkezi haline getirdi."

Ai Weiwei'in en büyük kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ise Weiwei'in dünyanın hayranlıkla takip ettiği en önemli çağdaş sanatçılardan biri olduğuna dikkat çekti.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi olarak böyle bir sanatçının şimdiye kadar yapılmış en büyük sergisine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Ölçer, şöyle dedi:

"Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ise bildiğiniz gibi 2009 yılında Sabancı Vakfının katkılarıyla açıldı ve önemli sergileri ziyaretçileriyle buluşturdu. Ancak binanın mülkiyetindeki belirsizlikler nedeniyle yeni sergilerin açılması mümkün olmadı. 3 yıl süren bu belirsizliğin ardından Müze binası 49 yıllığına Sabancı Vakfına verildi. Biz bunun hakkını vereceğiz size söz veriyoruz. Büyük şehirlerde ne yapılıyorsa buraya da benzerini getireceğiz."

İstanbul'da açıldığı günden bu yana büyük coşkuyla ziyaret edilen Ai Weiwei sergisini, Mardinliler ile buluşturmayı arzu ettiklerini aktaran Ölçer, ziyaretçilerin Mardin'in bu büyülü atmosferinde sergilenen eserleri izlerken Ai Weiwei gibi bir sanatçıyı tanıma fırsatı bulacaklarını vurguladı.



Weiwei'nin dünyanın sorunlarına kayıtsız kalmayan bir sanatçı olduğunu belirten Ölçer, sanatçının mültecilerin sorunlarını en iyi şekilde yansıttığını bildirdi.

Ölçer, "Bu porselen sanatıyla da bugün bu sergiye konu oluyor. Yerini yurdunu bırakıp giden insanların acısını sanat yoluyla bize anlatıyor. Batı'nın duyarsızlığına da bir ölçü de pencere açıyor." diye konuştu.

Serginin açılışına eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ve çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul'da daha önce açılan "Ai Weiwei Porselene Dair" sergisinden özel seçkinin yer aldığı "Ai Weiwei Mardin'de" sergisi 29 Temmuz'a kadar açık kalacak.