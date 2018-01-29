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Aı Destekli Akıllı Kamera Google Clips 249$'dan Satışa Çıktı

Google AI Destekli Akıllı Kamerasını Satışa Sundu AI Destekli Akıllı Kamera Google Clips 249$'dan Satışa Çıktı.

Aı Destekli Akıllı Kamera Google Clips 249$'dan Satışa Çıktı

Google AI Destekli Akıllı Kamerasını Satışa Sundu


AI Destekli Akıllı Kamera Google Clips 249$'dan Satışa Çıktı. 

AI Destekli Google Clips Sessiz Sedasız Satışa Çıktı, 249$. Google Clips 249 Dolardan artık satın alınabilir. Ancak teslimatlar biraz uzun sürebilir. Google Pixel 2 etkinliğinde duyurduğu akıllı kamerasını internet sitesi üzerinden sessiz sedasız satışa sundu. Ancak teslimatlar bir kaç aydan önce olmayabilir.

Google geçtiğimi sene yaptığı Pixel 2 başlatma etkinliğinde, bir fotoğraf veya video'yu ne zaman çekileceğini bulmak için AI teknolojisinden faydalanan akıllı ve küçük Clips fotoğraf makinesini  açıklamıştı.

Google Clips


Web sitesi üzerinden alınan siparişlerde Android Police tarafından ortaya çıkarılan bilgiye göre 27 Şubat ile 5 Mart tarihleri arasında teslimat bilgileri yer alıyor.

Clips 'in en önemli özelliklerinden birisi ise kullandığı AI teknolojisi profesyonel fotoğrafçılar tarafından eğitilmiş olması. Bu nedenle ne zaman fotoğraf çekeceğine oldukça iyi karar verebiliyor. En azından öyle tahmin ediyoruz.

12 MP, 2 inç kare video çekimi, 130 derecelik görüş açısı ve 16GB depolama alnına sahip. 3 saat video çekimi yapabiliyor.


Android Police
Google Store


http://www.teknotalk.com/google-clips-ai-destekli-akilli-kamera-62004/

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