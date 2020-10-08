Ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliği merkezi olacak

Bilecik merkeze bağlı Ulupınar Köyü çilek ve lavantanın yanı sıra ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliği merkezi olacak.

Bilecik merkeze bağlı Ulupınar Köyü çilek ve lavantanın yanı sıra ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliği merkezi olacak.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demribaş, Ulupınar Köyüne Şermin Kahraman'a ait lavanta ile Yalçın Nar'ın çilek bahçelerini ziyaret etti. Lavanta ve çilek bahçelerindeki incelemeleri ardından il müdürlüklerince yürütülen projeler hakkında bilgi veren Yoldaş, "Ulupınar Köyümüzü lavanta bahçeleri ile donatılmış rengarenk kırsal turizme açılmış bir köy hedefliyoruz. Ulupınar da bu sene çilek ve lavanta yetiştiriciliğinin yanı sıra ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliği yapmayı da planlıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı