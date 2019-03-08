Ahududu Üretim Merkezinde Rekolte Artışı Hedefi

Türkiye'nin ahududu üretiminin neredeyse tamamının gerçekleştirildiği Bursa'da "Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında, ülkede yıllık 5 bin 500 ton olan ahududu üretiminin 10 bin tona çıkarılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Arabayatağı Yerleşkesi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesince tarımsal kalkınmayı desteklemek ve verimliliği artırmak amacıyla hazırlanan projeyle üreticilere 31 bin ahududu fidanı dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın güçlü bir tarım şehri olduğunu belirtti.

Kentte tarım ve hayvancılığın daha kaliteli hale getirilmesi, verimlilik ve çiftçinin kazancının artırılması hedefiyle Tarım AŞ ile birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Geleceğin tarımda olduğunu biliyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Ülkemizde yaklaşık 5 bin 500 ton ahududu üretimi var. Bu üretimin yüzde 96'sı Bursa'da gerçekleştiriliyor. Bursa'nın ahududu yetiştiriciliğini güçlendirmek için çiftçilere 31 bin fidan dağıttık. Polka ve tulamin cinsi kaliteli fidanlardan biri orta dönem, biri geç dönemde ürün veriyor. Bu fidanlarla Kestel, İnegöl, Orhaneli ve Yıldırım Cumalıkızık'ta toplam 22 dönümlük örnek bahçeler oluşturulacak."

Aktaş, Bosna Hersek'teki eğitim faaliyetleri kapsamında çiftçilerin ahududu fidanlarının yetişme ortamını bizzat yerinde gördüğünü vurguladı.

Dağıttıkları fidanlardan elde edilecek ürünlerin müşterinin istediği şekilde, endüstriyel koşullara uygun olacağını ifade eden Aktaş, "İleriye doğru Kestel'de kurulacak bir tesiste işlenmesini planlıyoruz. Tüm bunlar bir araya getirildiğinde kaliteli cins fidanlarla bu alandaki ihracat da artırılmış olacak. Örnek bahçelerde üretimi gerçekleştirilecek ahududu fidanları, elde edilecek veriler sonucu doku kültür laboratuvarında çoğaltılarak yaygınlaştırılacak. Bu çalışmalarla, 5 bin 500 ton olan ahududu üretimini 10 bin tona çıkarmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA