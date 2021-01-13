Ahu Yağtu: Ekibin neredeyse tamamı kadın

? Alanlarında uzmanlaşmış ünlü isimlerin evlerine konuk olup hem stilleri hem de ev dekorasyonuyla ilgili sohbetler gerçekleştirdiğiniz "Zamansız Stiller" programınız başladı.

? Alanlarında uzmanlaşmış ünlü isimlerin evlerine konuk olup hem stilleri hem de ev dekorasyonuyla ilgili sohbetler gerçekleştirdiğiniz "Zamansız Stiller" programınız başladı. Programınızdan kısaca bahseder misiniz?

Aslında geçen sene başladı. Neredeyse 1 senelik bir proje diyebiliriz. Tabii ki hayata geçmesi biraz zaman aldı. Çünkü biz herhangi bir formata sadık kalmadan gerçekten ne yapmak istiyoruz, ne yansıtmak istiyoruz, bunları konuşup tartıştık.Ekibimizle birlikte nasıl yapacağımıza dair birtakım uygulamalı fikirleri bir araya getirerek projeye başladık.

? Konuklarınızı seçerken belli kriterleriniz var mıydı?

Bu sadece benim modaya olan merakım ya da stili başköşeye koymamla ilgili bir konu değil. Ekibin her üyesinden farklı fikirler çıktı. İşin içine biraz tasarım, biraz yemek, evine gittiğimiz insanın kendi ilgi alanlarını da katabileceğimiz böyle daha ucu açık bir konuya evrildi.

Bu şekilde de zaten önümüze çıkan konuklarda kendi alanlarında gerçekten uzman insanlar bir şekilde denk geldi. Benim de o insanları çok iyi tanıdığım ortaya çıkınca çok samimi sohbetler gerçekleştirdik. Sadece pandemiden dolayı belki ufak tefek aksaklıklar yaşamış olabiliriz ama genel olarak bütün ekip, ruhuyla birlikte oradaydı.

"YA SABIR" DİYEREK KENDİMİZİ KORUYORUZ

? Programın kamera arkası sadece kadınlardan mı oluşuyor?

Teknik ekibi saymazsak kreatif ve yapım ekibi tamamen kadınlardan oluşuyor. Elbette kadın erkek diye bir ayrım yapmıyorum ama bu konuda gururluyuz. Ortaya konan işe, yaratıcı potansiyele ve açığa çıkan projeye baktığımda çok güzel bir iş görüyorum. Tabii arka planda kadınların olmasıyla yaratıcılık biraz daha fazlalaşmış olabilir. Uygulama kısmında ise teknik ekiple birlikte kreatif ekip birleşince ortaya güzel bir enerji çıktı diyebiliriz.

? Vintage parçalara karşı özel bir tutkunuz olduğu aşikar. Peki dekorasyonla aranız nasıl?

Eski kıyafetlere merakım elbette var ama bununla birlikte binalar, eski objeler ve yapılara da her zaman ilgim vardır. Çünkü yaşanmışlık tarih barındırır. O da beni oldukça yakından ilgilendiriyor.

? Sizin için yeni normal dönemi nasıl geçiyor?

Çok güzel adapte olmuştuk yaz başında. Ama yaz bitince demoralize olmaya başladık. Şimdi bitmeyeceğini anlayınca biraz daha "ya sabır" deyip sürece adapte olmaya çalışıyoruz. Maksimum seviyede önlemimizi alıp kendimizi korumaya çalışıyoruz.

Kaynak: Hürriyet