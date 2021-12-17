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Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2021'de ödül veren Ahu Yağtu, sahneye çıkarken elbisesine takılınca yere kapaklandı. Yardımına ise aynı dizide rol aldığı ve gecenin sunuculuğunu yapan Fadik Sevin Atasoy yetişti. İşte detaylar...

Gq Türkiye'nin her yıl düzenlenen Men Of The Year ödül töreni başarılı sunucu ve oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği törende Ahu Yağtu, talihsiz bir kaza yaşadı.

SAHNEDE YERE KAPAKLANDI

Kardeşlerim dizisinde 'Suzan' karakterini canlandıran ünlü oyuncu, törene kırmızı rugan elbisesiyle katıldı. Yağtu ödül vermek için sahneye çıktığı sırada, merdivende ayağı takıldı, yere düştü. Yağtu'nun yardımına ise Fadik Sevin Atasoy yetişti. Hemen ayağa kalkan Yağtu, sakin kalmayı başardı ve durumu toparladı. Ünlü ismin düşmesi sosyal medyada gündem oldu.

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı

Ödül vermek için sahneye çıkan Ahu Yağtu, yere kapaklandı

Ödül vermek için sahneye çıkan Ahu Yağtu, yere kapaklandı

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