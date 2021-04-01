Ahu Sungur takipçisine ne cevap verdi?

Ailesi ve kedileriyle birlikte fotoğrafını paylaşan Ahu Sungur'a, bir takipçisi, "Hayvan üretimi yapıyorsun" şeklinde yorum yaptı. Bunun üzerine sinirlenen ünlü oyuncu, polemiğe girdiği takipçisine, "Kocamla sevişip çocuk da yaptık o da üretime giriyor mu acaba?" sözleriyle tepki gösterdi.

Adını Feriha Koydum ve O Hayat Benim dizileri ile herkesin tanıdığı ünlü oyuncu Ahu Sungur, sosyal medya platformu Twitter üzerinden takipçisiyle kedi polemiğine girdi. Ahu Sungur takipçisine ne cevap verdi?

AHU SUNGUR TAKİPÇİSİNE NE CEVAP VERDİ?

"BU HAYVANIN VEBALİNİ ALMAKTIR"

Ailesi ve kedileriyle birlikte fotoğrafını paylaşan Ahu Sungur'a bir takipçisinden, "Kısırlaştırma yapın ev hayvanlarını çoğaltmayın çok istiyorsanız sokakta ölmek üzere olan bir sürü yavru var onları sahiplenebilirsiniz. Evdeki hayvanı doğurtmak sokaktaki hayvanın vebalini almaktır." şeklinde yorum geldi.

"KOCAMLA SEVİŞİP ÇOCUK DA YAPTIK"

Yorum üzerine sinirlenen Sungur, "Sen kimsin de kedimin doğurması üzerinden sokaktaki hayvanın vebalini aldığımı yazıyorsun bana? Nereden bu bilgi? Kimsin sen? Sen beni neyle itham ediyorsun? Vebal ne demek biliyor musun sen?" paylaşımında bulundu. Tartışmanın daha da alevlenmesinin üzerine ünlü oyuncu, "Kocamla sevişip çocuk da yaptık o da üretime giriyor mu acaba? Mesela bunun için de hesap vermem gerekiyor mu? Ben sana gece kiminle seviştiğini soruyor muyum da sana kedimin çiftleştiği tekir dert oluyor?" sözleriyle tepki gösterdi.