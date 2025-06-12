Ahtapotların kaç kalbi, kaç kolu, kaç beyni, kaç gözü, kaç midesi vardır (Kim Milyoner Olmak İster)

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

AHTAPOTLARLA İLGİLİ VERİLEN BİLGİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?

A: 3 kalbi,8 kolu, 9 beyni vardır

B: 3 midesi, 8 kolu, 9 gözü vardır

C: 3 gözü, 8kolu, 9 kalbi vardır

D: 3 beyni, 8 kolu, 9 midesi vardır

Cevap : A

Ahtapotların kalp sayısı: 3

Ahtapotların kol sayısı: 8

Ahtapotların beyin sayısı : 9

Ahtapotların göz sayısı : 2

Ahtapotların göz sayısı: 1