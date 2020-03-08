"Ahsen-Hayata Hayat Verenler" sergisi sanatseverlerle buluştu
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Dünya Kadınlar Günü, Esenler, Güncel

"Ahsen-Hayata Hayat Verenler" sergisi sanatseverlerle buluştu

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinin, Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı "Ahsen-Hayata Hayat Verenler" adlı resim sergisi, Bağımsız Sanat Vakfında ziyarete açıldı.

08.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:30

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinin, Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı "Ahsen-Hayata Hayat Verenler" adlı resim sergisi, Bağımsız Sanat Vakfında ziyarete açıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan serginin küratörü, aynı zamanda ESEV resim eğitmeni Kader Peker, sergide 19-61 yaş aralığındaki 26 öğrencisinin farklı tekniklerle hazırladığı 31 eserin yer aldığını söyledi.

"Eserlerde günlük yaşamdaki hem modern hem de geleneksel kadınımızı ele aldık"

Peker, geçen aralık ayından bu yana sergiye hazırlandıklarını belirterek, "Serginin içeriği olarak kadına şiddeti çok fazla işlemek istemedik. Gelenlerin de genelde beklentisi bu olacaktır. Ama biz eserlerde günlük yaşamdaki hem modern hem de geleneksel kadınımızı ele aldık ve izleyicilerin tuvallere baktığında mutlu olmalarına sebep olabilecek şekilde eserler ürettik." dedi.

Daha önce de öğrencileriyle birlikte Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde birçok kez sergi açtıklarını kaydeden Peker, şöyle devam etti:

"Sergide eser yapan öğrencilerim arasında 5-6 yıl boyunca eğitim alanlar var. Onların bu sergiyle birlikte biraz öz güvenleri yerine gelsin istedik. Çünkü içlerinde artık profesyonel ressamlığa aday olanlar var. Farklı yerlerde sergi açarak, onların biraz yollarının açılmasını istiyorum. Sergide teknik olarak da bir illüstrasyon eserimiz dışında akrilik, yağlı boya, pasta rölyef ve marker kalem malzemelerini kullandık."

"Merhametin, ilacın kaynağı kadındır"

Serginin açılışına katılan ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür de kadının hayat demek olduğuna dikkati çekerek, "Merhametin, ilacın kaynağı kadındır. Kadın olmazsa toplum erkeklerlere bırakılırsa kaos olur. Ama merhamet, iyilik, şefkat adına ne varsa toplumu güzelleştiren kadındır. Onun için kadınların tüm bu güzel muhtevaları bir araya getirmesi manasıyla sergiye 'Ahsen' adını verdik. Biliyorsunuz ahsen, Arapça manasıyla en güzel demektir." ifadelerini kullandı.

Sergide eseri yer alan ev hanımı Gamze Kaya da 6 yıldır ESEV'de resim üzerine eğitim aldığını dile getirerek, resimlerinde umudu yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Kaya, resim yapmanın ESEV'den önce kendisi için bir hayal olduğunu belirterek, "Daha önce kara kalem çalışmaları yapıyordum. Ama yağlı boyaya cesaret edemiyordum. Eğitimlerden sonra yağlı boya tekniğimi geliştirdim. Sergideki Dünya Kadınlar Günü'ne özel yaptığım tabloda da bir tarafı hüzünlü, bir tarafı neşeli olan bir kadını ele aldım." diye konuştu.

ESEV'de yaklaşık 4 yıldır eğitim alan ve sergiye 2 eseriyle katılan mali müşavir Sebahat Erdem Bakır ise resim yapmayı çok sevdiğine işaret ederek, "Hem çalışan hem üreten hayatın içerisinde dolu dolu yeri olan kadının toplumda kıymetinin çok fazla bilinmediğini düşünüyorum. Bu konuda da bir şeyler yapmak adına kadınların yaşamlarını resimlerime yansıtmaya çalışıyorum." dedi.

Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı'nın da bir konuşma yaptığı sergi, 22 Mart'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

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Manşet

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