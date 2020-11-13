Ahsen Eroğlu koronavirüs mü oldu? Ahsen Eroğlu kimdir?

Menajerimi Ara dizisinde peş peşe koronavirüs haberleri gelmeye başladı. Peki Menajerimi Ara dizisinde kimlerin test sonuçları pozitif çıktı? Ahsen Eroğlu koronavirüs mü oldu? Ahsen Eroğlu kimdir?

Menajerimi Ara dizisi Pazar akşamları Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Fakat diziden üzücü haberler geldi. Ahsen Eroğlu koronavirüs mü oldu? Ahsen Eroğlu kimdir?

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır. Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır. Eroğlu, şu sıralar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi oynamaktadır.

AHSEN EROĞLU KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Birsen Altuntaş haberine göre Menajerimi Ara dizisinde ilk önce oyunculardan Ayşenil Şamlıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktığı öne sürüldü. Daha sonra Ahsen Eroğlu ve Bedir Bedir'in test sonucunun pozitif çıktığı ileri sürüldü.