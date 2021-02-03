Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu hayatı ve biyografisi! Ahsen Eroğlu kaç yaşında, nereli?
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Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu hayatı ve biyografisi! Ahsen Eroğlu kaç yaşında, nereli?

03.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:53
Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu hayatı ve biyografisi! Ahsen Eroğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ahsen Eroğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ahsen Eroğlu hakkında merak edilenler. Ahsen Eroğlu hayatı ve biyografisi. Ahsen Eroğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ahsen Eroğlu merak konusu oldu. İşte Ahsen Eroğlu hakkında merak edilen Ahsen Eroğlu kimdir, Ahsen Eroğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Ekim 1994

Kaç yaşında: 26yaşında

Kaç yaşında: Çorlu

27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır. Eroğlu, şu sıralar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi oynamaktadır.

Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu hayatı ve biyografisi! Ahsen Eroğlu kaç yaşında, nereli?
Ahsen Eroğlu
Yıl Dizi Karakteri
2020-Menajerimi AraDicle Ertem
2019KuzgunKumru Cebeci
2018İstanbullu GelinYaz Boran
2017Kızlarım İçinSuna
2016-2017AnneDuru Güneş
2016Muhteşem Yüzyıl KösemMeleki Hatun
2015Modern Habil KabilZehra
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