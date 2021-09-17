Ahsen Erçetin, 'Mama Latte Bonnet' adının nereden geldiğini anlattı

'Anne sütü bere' anlamına gelen firma ismini Fransızcadan esinlenerek koymuş tasarımcı Ahsen Erçetin. "Kızım yeni doğmuştu ve sütüm geliyor mu? Geliyorsa yetiyor mu? Acaba kızımı besleyebiliyor muyum? Gibi kaygılar yaşıyordum. O dönem lohusaların en hassas dönemleridir zaten. Böyle bir ruh hali içinde markanın ismini de düşünürken o anda aklıma Fransızca 'Mama Latte' kelimesi geldi. Zaten bone ürettiğim için de sonuna yine Fransızca bere anlamına gelen 'bonnet' kelimesini de ekledik. Böylece 'Mama Latte Bonnet' markası doğdu." Diyerek marka adının doğum sürecine değinen Ahsen Erçetin, erkek çocuklar için kıyafetler üretmeye de oğlunun doğumu ile başladığını söyledi.

2013 yılından günümüze kadar pek çok özel tasarıma imza atmış ve çocukların masallarındaki en güzel kıyafetleri tasarlamış olan Mama Latte Bonnet markası gün geçtikçe büyümeye ve değer kazanmaya devam ediyor.

Çocuklara özel tasarımlar yaparak hem çocukların hem de büyüklerin ilgisini çeken Ahsen Erçetin bu durumu, "Yetişkinler farklı olmak ve farklı giyinmek konusunda özen gösteriyor. Bu özeni ve dikkati çocuklarına da gösteren ebeveynler, çocuklarının farklı tasarımlar giymesini istiyor. Her çocuk farklı yapıda ve görünüşte olduğundan onlara en uygun tasarımları yapmak da bizi mutlu ediyor. Mama Latte Bonnet ailesi olarak çocukların mutlu olduğunu görmek bizim için en güzel ödül oluyor." Şeklindeki sözleri ile açıklıyor.

Ahsen Erçetin, "Mama Latte Bonnet markasının bu kadar çok tercih edilmesinin tek sebebi tabi ki sadece çocuklara özel tasarımlar değil. En çok tercih edilmesinin bir nedeni doğal ve organik kumaşlar kullanılması ve yine organik boyalar kullanmasıdır. Çocuklar bizim geleceğimiz ve biz de marka olarak onların iyi giyinmesinin yanı sıra sağlıklı şeyler giymelerine de özen gösteriyoruz. Özellikle organik içerikli kumaş ve boyalar ile üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Polyester kullanımımızı yok denecek kadar sınırlandırdığımızı söyleyebilirim." Şeklindeki ifadeleri ile de doğallığa verdiği önemi açıklıyor.

2013 yılında faaliyete başlayan ve o zamandan günümüze kadar harika tasarımlara imza atan tasarımcı Ahsen Erçetin'in çocuk giyim markası Mama Latte Bonnet, gün geçtikçe büyümeye ve marka değerini arttırmaya devam ediyor.

Bültenler - Son Dakika Haberleri