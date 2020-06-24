Ahşaptan oyuncaklar yapıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ahşaptan oyuncaklar yapıyorlar

DÜZCE'de, ahşap ustaları Halit Can (65) ve Şerafettin Kiraz (73) ahşaptan oyuncaklar, tavla ve tablolar yapıyor.

Ahşaptan oyuncaklar yapıyorlar
24.06.2020 08:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 08:18

DÜZCE'de, ahşap ustaları Halit Can (65) ve Şerafettin Kiraz (73) ahşaptan oyuncaklar, tavla ve tablolar yapıyor. Can ve Kiraz'ın el emeği oyuncakları yoğun ilgi görüyor. 

Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde atölyeleri bulunan ağaç işleme ustaları Halit Can ve Şerafettin Vural, teknolojik aletlerden çok fazla yararlanmadan el işlemesi mutfak aletleri, oyuncak, tavla gibi ürünler üretiyor. Ahşabı sanat eserine çeviren iki usta, mesleklerini teknolojiye rağmen sürdürmeyi hedefliyor. Birbirinden güzel ahşap oyuncaklar el emeği işçiliği ile dikkat çekiyor. 

Halit Can, el oymacılığını bırakmadıklarını ifade ederek, "Teknoloji ile makineleşmeye gidildi ama biz el oymacılığını bırakmadık, bırakmayı düşünmüyoruz. Büyüklerimizin bize el vererek genç nesilleri bu şekilde yetiştirmeye çalışırsak daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Ahşap kaşıktan tutun, çatal, oklava, merdane, araba, TIR, kamyon, tavlaya varıncaya kadar birçok ürünü yapıyoruz. Sağlık konusunda hiçbir sıkıntısı yoktur. Sağlık yönünden tavsiye edebileceğim ahşaptır. Plastik oyuncakları tavsiye etmiyorum. Zaten büyüklerimiz de petrol hammaddesi ile yapılan ürünlerin çocuklardan uzak tutulması gerekiyor." dedi. Şerafettin Vural da el emeği tavla yaptığını belirterek, "Ağaç işlerinden tavla işi yapıyorum. Kaplama tavla yapıyorum. Tamamen el emeği yapıyoruz ve fabrikasyon hiçbir malzeme kullanmıyoruz. Eskisi gibi çırak yetişmiyor. Çırak yok. Bizim yanımıza da gelmiyor. Teknoloji ilerledikçe el işine gerek kalmıyor gibi görünüyor." diye konuştu. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer ise mesleklerin devam etmesi için kurslar açacaklarını açıklayarak, şöyle konuştu:  

"Düzce hem ormanları hem de orman ürünleri ile Türkiye'nin sayılı illeri arasındadır. Düzce'de sanatlarını icra eden büyüklerimiz bu tecrübelerini gelecek nesillere aktarmaları için birtakım projeler hazırlıyoruz. Projeler arasında BELMEK denilen yani Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları aracılığı ile ağaç oymacılığı ve dövme çelikten bıçak üretimi projelerimiz arasında yer alıyor."  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu Haber
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna çıkıştı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin Haber
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna çıkıştı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde Haber
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı Haber
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu Haber
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Tüfekle selfie çekmek isteyen genç kız, başından ağır yaralandı
Tüfekle selfie çekmek isteyen genç kız, başından ağır yaralandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Meral Akşener Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Dilan Çiçek Deniz
Spor Yılmaz Vural Alper Ulusoy Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Bursa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ahşaptan oyuncaklar yapıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 08:21:15. #1.15#
title