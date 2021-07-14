Son dakika haberleri: Ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Son dakika haberleri: Ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü Gaziantep'te bir ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

- Ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Şehitkamil ilçesi KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir ahşap üretim atölyesinin çatısında işçilerin kaynak yaptığı sırada kaynak makinesinde yangın çıktı. Çatı katında makinede çıkan yangın çevredeki ahşap malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede çatı katını etkisi altına alan yangına ilk olarak işçiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Hasarın oluştuğu ahşap atölyesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri: Ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri: Ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri: Ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri: Ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri: Ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri: Ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen

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