Ahşap teknede 79 göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahşap teknede 79 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ahşap teknede 79 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıklarında Yunan askerlerince Türk karasularına itilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıklarında Yunan askerlerince Türk karasularına itilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında ahşap tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti.

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ahşap tekne içerisindeki aralarında kadın ve çocukların da olduğu 79 düzensiz göçmen, kurtarılırken Sahil Güvenlik botuna yedeklenen ahşap tekne kıyıya getirildi.

Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - MUĞLA

Ahşap teknede 79 göçmen kurtarıldı

Ahşap teknede 79 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tutuklu avukat, cezaevinde asılı halde bulundu! Polis, kemerin nasıl içeri girdiğini araştırıyor

Tutuklu avukat, cezaevinde asılı halde bulundu! Polis, kemerin nasıl içeri girdiğini araştırıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title