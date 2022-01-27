AYDIN (AA) - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koordine edilen Ahşap İşletmeciliği Sanatı Sergisi açıldı.

Arkeoloji Müzesi'ndeki serginin açılışını gerçekleştiren Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, stantları gezdi, katılımcılarla sohbet etti.

Pazar gününe kadar gezilebilecek kalacak serginin açılışına ilgililer ve davetliler de katıldı.