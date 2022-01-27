Ahşap İşletmeciliği Sanatı Sergisi açıldı - Haberler
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Ahşap İşletmeciliği Sanatı Sergisi açıldı

AA, Mehmet Bayrak - Güncel
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koordine edilen Ahşap İşletmeciliği Sanatı Sergisi açıldı.

AYDIN (AA) - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koordine edilen Ahşap İşletmeciliği Sanatı Sergisi açıldı.

Arkeoloji Müzesi'ndeki serginin açılışını gerçekleştiren Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, stantları gezdi, katılımcılarla sohbet etti.

Pazar gününe kadar gezilebilecek kalacak serginin açılışına ilgililer ve davetliler de katıldı.

Ahşap İşletmeciliği Sanatı Sergisi açıldı

Ahşap İşletmeciliği Sanatı Sergisi açıldı

Ahşap İşletmeciliği Sanatı Sergisi açıldı

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Arkeoloji Müzesi, Turizm, Aydın, Güncel, Haber

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