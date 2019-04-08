Ahşap İşleme Ve Mobilya Yan Sanayicileri Çukurova'da Buluşuyor

TÜYAP Adana Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Fuarcılık A.Ş, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Ağaç İşleme Makineleri ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği, Adana Marangoz ve Mobilyacılar Odası, Adana Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği işbirliği ile hazırlanan, Çukurova Ahşap İşleme Makineleri ve Mobilya Yan Sanayi Fuarları ile sektörün birçok ihtiyacını tek bir çatı altında topluyor.

Bölgede 2016 yılında ilk defa düzenlenen Çukurova Ahşap İşleme Makineleri ve Çukurova Mobilya Yan Sanayi Fuarları, bu yıl Türkiye'nin tüm illerinden ve Ortadoğu, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler'den gelecek olan alım heyetleri ile yeni pazarlara erişim ve yeni iş ortaklıkları sunuyor.

Dinamik ekonomisi, çevre ekonomiler üzerindeki etkisi, hızlı gelişim potansiyeli ve coğrafi konumu ile geleceğin en önemli küresel ticaret merkezlerinden biri olmayı hedefleyen Çukurova bölgesi, mobilya yan sanayi, orman ürünleri ve ağaç işleme makineleri sektörlerinde pazar payını arttırmayı hedefliyor.

Fuarlar, katılımcı firmalara, ilgili sektörlerde, bu hedeflerini yakalama fırsatı sunarken; katılımcı firmalar da, yerli ve yabancı rakipleri ile bir araya gelme, bilgi paylaşımı, marka, hizmet ve yeniliklerini tanıtma, ürünleri karşılaştırma, AR-GE faaliyetlerine yön verme, yeni işbirlikleri kurma ve neticesinde büyüyen pazarlardan daha fazla kazanç sağlama potansiyeline sahip oluyor.

Çukurova Ahşap İşleme Makineleri ve Çukurova Mobilya Yan Sanayi Fuarları'nın 10 Nisan 2019 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açılacak olup,10-11-12-13 Nisan tarihlerinde 10:00-19.00, 14 Nisan 2019 tarihinde ise 10:00-18:00 saatleri arasında kapılarını ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Bültenler