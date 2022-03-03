Ahşap evler cayır cayır yandı, alevler karanlığı aydınlattı

KOYULHİSAR, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangının başka bir eve sıçraması sonucu yangın büyürken, alevler adeta gecenin karanlığını aydınlattı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Koyulhisar ilçesine bağlı Bahçe köyünde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Gece saatlerinde A.K.'ya ait ahşap evin çatısından alevlerin çıktığını gören köy sakinleri ev sahiplerini uyarıp dışarı çıkmalarını sağladı. Yangın kısa sürede büyürken alevler H.B.K.'ya ait eve de sıçradı. Alevler adeta gecenin karanlığını aydınlatırken köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Bölgeye Koyulhisar Belediyesi ve Reşadiye Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda şans eseri yaralı ve can kaybı olmadı. 2 evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. - SİVAS

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