Ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
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Ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

24.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:37
Ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

KAHRAMANMARAŞ'ta ahşap ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

KAHRAMANMARAŞ'ta ahşap ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün gece Kızılseki Mahallesi'nde çıktı. Mustafa Arıkmert'e ait ahşap evden birden dumanlar yükselmeye başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, evin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm evi sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale edip söndürdü ancak ev kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sırasında Mustafa Arıkmert'in kızının evinde olduğu ve yangının da elektrik kontağından çıktığı belirtildi.


Ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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