Ahşap ev alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahşap ev alev alev yandı

Ahşap ev alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev cayır cayır yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev cayır cayır yandı.

Yangın, gece saatlerinde Şakir Güzel'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Mahalle sakinleri yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 2 saatte söndürdüler.

Yangın sonucunda iki katlı ahşap bina tamamen yanarak küle döndü.

Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA

Ahşap ev alev alev yandı
Ahşap ev alev alev yandı
Ahşap ev alev alev yandı
Ahşap ev alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 8 ay önce eşinden ayrılan genç kayıplara karıştı
Bursa'da 8 ay önce eşinden ayrılan genç kayıplara karıştı
Son dakika haberleri! İnşaat boşluğuna düşen çocuk kurtarıldı
Son dakika haberleri! İnşaat boşluğuna düşen çocuk kurtarıldı
Babası uyurken evi ateşe veren evlat, kayıplara karıştı
Babası uyurken evi ateşe veren evlat, kayıplara karıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Sergey Lavrov Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Hande Erçel Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Metin Oktay Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ahşap ev alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 13:39:40. #1.15#

title