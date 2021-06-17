Ahşap direkli destekle ayakta duran tarihi konak, tehlike oluşturuyor

KAYSERİ'de yaklaşık 150 yıllık olduğu değerlendirilen ve 1946 yılında Ziraat ve Tarım Bakanlığı yapan Faik Kurdoğlu'nun yaşadığı özel mülk olan konak, ahşap direklerin desteğiyle ayakta duruyor.

KAYSERİ'de yaklaşık 150 yıllık olduğu değerlendirilen ve 1946 yılında Ziraat ve Tarım Bakanlığı yapan Faik Kurdoğlu'nun yaşadığı özel mülk olan konak, ahşap direklerin desteğiyle ayakta duruyor. Tavlusun Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, "Bu yapının daha korunaklı bir şekilde restore edilerek, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'nde 1892 yılında dünyaya gelen TBMM'de 6, 7 ve 8'inci dönemlerde milletvekilliği, 1946 yılında ise Ziraat ve Tarım Bakanlığı yapan Faik Kurdoğlu'nun doğup, büyüdüğü konak, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Özel mülk olan yaklaşık 150 yıllık konak, ahşap direklerle sağlanan destekle ayakta duruyor. Konak bu haliyle yoldan geçenler için tehlike oluşturuyor.

Tavlusun Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, "Faik Kurdoğlu, o dönemlerde yaşamış ve burada doğmuş. Kendisi Manisa milletvekilliği yapmış bir hemşehrimizdi. Bu yapımız şu anki haliyle büyük tehlike oluşturmaktadır. Biz bu konağın dokusuna uygun şekilde turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.'BU ŞEKİLDE KORUMA VATANDAŞLARI KORKUTUYOR'Muhtar Yılmaz tarihi konağın önemli bir değer olduğunu kaydederek, "Biz bu tehlikeyi daha önce dile getirdik ama halen tahta direklerle koruma altına alınmış durumda. Bu yapının daha korunaklı bir şekilde restore edilerek, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Şu ana kadar gelen giden olmadı. Bu tarihi dokuyu koruyabilmemiz açısından çok farklı mücadeleler vermemiz lazım. Bu şekilde bir koruma vatandaşları korkutuyor" ifadelerini kullandı.'KONAĞIN SON DURUMU PERİŞAN'Mahallede yaşayan Osman Sondoğan ise, "Burası geçmişte Tarım Bakanlığı yapan Faik Kurdoğlu'nun evidir. Konağın son durumu perişan. Yıkılmak üzere duruyor. Buranın restore edilmesi için ilgilenilmesini istiyoruz. Ahşap tahtalar ile ayakta durmaya çalışıyor. Fırtına ve rüzgarlı havalarda yıkılma tehlikesi yaşıyor. Tehlikeli olması nedeniyle vatandaşlar rahatsız oluyor" dedi.

Bu arada, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, tarihi konağın özel mülk olması nedeniyle restorasyonunun gerçekleştirilemediğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı