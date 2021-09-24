Ahşap binaların bulunduğu mahallede faciadan dönüldü - Haberler
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Ahşap binaların bulunduğu mahallede faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ahşap binaların bulunduğu mahallede faciadan dönüldü

Denizli'nin Buldan ilçesinde hurda malzemelerinden çıkan yangın eve sıçradı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde hurda malzemelerinden çıkan yangın eve sıçradı. Alevlerin sardığı ev kısa sürede küle dönerken, yangın diğer ahşap binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Buldan ilçesi Güroluk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; çoğunlukla ahşap evlerin bulunduğu mahalledeki İbrahim Ok'a ait evden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken, vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangının evin önünde bulunan hurdalıklardan meydana geldiğini öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Ahşap binaların bulunduğu mahallede faciadan dönüldü

Ahşap binaların bulunduğu mahallede faciadan dönüldü

Ahşap binaların bulunduğu mahallede faciadan dönüldü

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