Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor

02.12.2020 09:04 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:08
Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Telat Öztaş (52), el emeği ile ahşaptan yaptığı aksesuarlarla bahçeleri süslüyor.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Telat Öztaş (52), el emeği ile ahşaptan yaptığı aksesuarlarla bahçeleri süslüyor. Öztaş aksesuarların tamamının kendi tasarımı olduğunu, el emeği ürünlerin beğenildiğini söyledi.

Uzun yıllar kereste işi yapan Telat Öztaş, iflas etmesiyle 2001 yılında bahçe aksesuarları üzerine bir dükkan açtı. El emeği ile ahşap oymaya başlayan ve ortaya çıkan ürünlerden memnun olan Öztaş'ın aksesuarları beğeni topladı. Ahşaptan yapılan kuş yuvaları, biblolar, hayvan figürlerinin yanı sıra farklı malzemelerden yapılan aksesuarlar da satılırken, dükkan bahçelerine renk katmak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Daha önce kereste üzerine işletmesi olduğunu söyleyen Öztaş, "O işte iflas edince bahçe aksesuarları üzerine böyle bir tasarım yaptım. Tamamen kendi el becerim ile ahşap üzerinde oymaya başladım ve elimizden güzel ürünler çıktı. Bunun üzerine bir dükkan açmaya karar verdim. 19 senedir de bu işte devam ediyoruz. Özellikle ahşap ürünleri hiçbir kalıbı olmadan, kafamda tasarladığım ve tamamen el emeği ile yaptım. Evim ve atölyem yakın olduğu için gece tasarladım, gündüz uygulama yaptım ve güzel eserler çıkarttım. Projeyi uygulayarak dükkanımızda sergilemeye başladık" dedi.'8- 10 SENE İÇERİSİNDE HİÇ PARA KAZANAMADIK'

Bir kuş evinin 1 günlük uğraş sonucu tamamen hazır konuma geldiğini belirten Öztaş, "El emeğine bizim insanımız çok saygı duyuyor. Sanatçılarımız, akademisyenler, hocalar zaman zaman ziyaretimize gelerek hem alışveriş yapıyorlar hem de sohbet ediyoruz. Gelenler böyle bir şeyin nasıl aklıma geldiğini ve nasıl tasarladığımı düşünerek şaşırıyorlar. Uzun yıllar gösterdiğimiz çaba neticesinde ortaya şaheser bir görüntü çıkarttık. Bu işe başladıktan sonra 8-10 sene içerisinde hiç para kazanamadık. Zeminin oturmaya başlaması ve reklamlar sayesinde insanların bizi öğrenmesi ile piyasaya tutunduk. Şu anda da işlerimiz gayet iyi" diye konuştu. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Arınç'tan ilk açıklama! Geri adım atmıyor
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Arınç'tan ilk açıklama! Geri adım atmıyor
Süt banyosunun görüntüleri henüz zihinlerdeyken benzer bir skandal daha patlak verdi
Süt banyosunun görüntüleri henüz zihinlerdeyken benzer bir skandal daha patlak verdi

Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor
Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor
Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor
Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor
Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor
Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor
Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor
Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor
Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor
Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor
Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor
Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

İlgili Haberler

Nar bahçelerinde sonbahar güzelliği
Nar bahçelerinde sonbahar güzelliği
Kış sofralarını süsleyen kazların kesimi başladı
Kış sofralarını süsleyen kazların kesimi başladı
Ata topraklarında devasa lavanta bahçesi kurdu
Ata topraklarında devasa lavanta bahçesi kurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Garo Paylan Osman Kavala Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş
Magazin Ivana Sert Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses Diego Armando Maradona
Spor Fuat Çapa Yılmaz Vural Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Stjepan Tomas
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 09:14:24. #1.15#
title