Ahşabın epoksi reçineyle buluştuğu "sanat eseri" masalar 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor
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Ahşabın epoksi reçineyle buluştuğu "sanat eseri" masalar 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor

17.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:42
Ahşabın epoksi reçineyle buluştuğu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firması tarafından şeffaf epoksi reçine kullanılarak ahşap malzemeden üretilen farklı desen ve görünümlerdeki masalar yurt dışına gönderiliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firması tarafından şeffaf epoksi reçine kullanılarak ahşap malzemeden üretilen farklı desen ve görünümlerdeki masalar yurt dışına gönderiliyor.

Suya, aside ve alkaliye direnci yüksek, termosetler grubundan yapıştırıcı bir kimyasal reçine olan epoksi, farklılık içeren göz alıcı tasarımlar arayan müşterilerine alternatif sunmak isteyen mobilya üreticilerinin son yıllarda tercih ettiği malzemeler arasında yer alıyor.

Önceki yıllarda yapıştırıcı olarak kullanılan epoksi, ahşapla bütünlük oluşturacak şekilde tasarlanarak adeta fiziki harita detaylarını andıran sanat eseri masalar imal ediliyor.

İnegöl'de mobilya üreticisi Gangza firmasının sahibi Fatih Akgül, epoksi reçineli masalar hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Üretim aşamasına ağaç türünün seçilmesiyle başladıklarını belirten Akgül, "Zeytin, ceviz, tropikal ağaçlar, iroko, sapelli gibi farklı ağaçlar var. Bunların hepsi kuru ağaç. Ağaç yerleştirme işlemini yapıyoruz, orta boşluklara da epoksi döküyoruz. 300 çeşit epoksiden üzerinde yemek yenilebilmesi için gıda sertifikalı olanı kullanıyoruz. Yani normalde teknelerde ve zemine kullanılan epoksiden farklı." dedi.

Akgül, reçineye renk pigmenti kattıktan sonra uzun bir işlemden geçtiğini anlattı.

İki döküm yönteminden tek kat yerine kat kat dökümleri tercih ettiklerini dile getiren Akgül, şöyle devam etti:

"Bir masanın epoksi döküm süresi aşağı yukarı 7 günü buluyor. Bir döküm oluyor, 24 veya 48 saat bekliyoruz. Bundan sonraki süreç, sertleşme süreci. 2-3 gün bekletiliyor. Dökümhanelerimizde epoksi derecesini 23 derecede tutuyoruz. Fırınlama işleminin ardından zımpara işlemlerimiz oluyor. Ürün 11 zımpara işleminden geçiyor. İlk 6'sı kum zımparası, sonrasındakiler normal zımpara ve akabinde de polisaj yani parlatma işlemi yapılıyor. Mat olan masalarda polisaj yapmıyoruz, diğerlerinde yapıyoruz."

"En önemli pazarımız Avrupa"

Akgül, ortaya çıkan ürünlerin yurt içi ve yurt dışında ilgi gördüğünü belirtti.

30'u aşkın ülkeye hem perakende hem de toptan ihracat yaptıklarını bildiren Akgül, "En çok ihracat yaptığımız ülke İsviçre, son zamanlarda da Fransa. Bunun yanında Senegal'e de gönderdik, Azerbaycan, Rusya, Filistin, Irak gibi birçok ülkeye gönderdik. En önemli pazarımız Avrupa. Amerika pazarımız da var ama şu anda orada yeniyiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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