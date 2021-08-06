Ahmetlili Hayırsever vatandaşımız Muğla yangın mağdurlarına bağış yaptı

Ahmetlili Hayırsever vatandaşımız Muğla yangın mağdurlarına bağış yaptıAhmetli'de engelli eşi ile birlikte ikamet eden 71 yaşındaki Zeynep Bilgici el örgüsü patik, yelek yapıp satarak biriktirdiği bir miktar para ile Muğla yangınından etkilenen vatandaşlara küçükbaş hayvan alarak bağış yapmak...