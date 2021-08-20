Ahmetli'ye yeni şantiye alanı kazandırılıyor
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Ahmetli'ye yeni şantiye alanı kazandırılıyor

Ahmetli'ye yeni şantiye alanı kazandırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Ahmetli ilçesine kazandırılacak yeni şantiye alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Ahmetli ilçesine kazandırılacak yeni şantiye alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çevik, Ahmetli'ye modern ve daha işlevsel bir şantiye alanı kazandırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yürüttüğü hizmet ve yatırımlar ile 1.088 mahalleye ulaşıyor. Yapılan hizmetlerin organize bir şekilde yönetilebilmesi adına da Ahmetli ilçesine daha modern ve büyük bir şantiye alanı kazandırılıyor. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de, ilçeye kazandırılacak olan yeni şantiye alanında incelemelerde bulundu. Çevik'e, Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılınç, Depolar, Sevk ve İdare Şube Müdür Vekili Tunca Doğan ve teknik personel eşlik etti.

Ahmetli daha modern bir şantiye alanına kavuşuyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Ahmetli'ye modern ve daha işlevsel bir şantiye alanı kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, "Manisa'mızın 17 ilçesinde büyük bir özveri ile yatırımlarımızı yürütüyoruz. Yatırımlarımızda herhangi bir aksama oluşmaması için de şantiye alanlarımıza büyük önem veriyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmalar ile iş makinelerimizi, malzemelerimizi tek bir noktada toplamak bizi daha hızlandıracak. Bunu hesaplayarak yeni bir şantiye alanı oluşturuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün geleceği düşünerek attığı adımlar doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - MANİSA

Ahmetli'ye yeni şantiye alanı kazandırılıyor
Ahmetli'ye yeni şantiye alanı kazandırılıyor
Ahmetli'ye yeni şantiye alanı kazandırılıyor
Ahmetli'ye yeni şantiye alanı kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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