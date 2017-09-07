Ahmetli Kaymakamlığına Gökay Özkan Atandı

Manisa'da Ahmetli İlçe Kaymakamlığına Karabük Vali Yardımcısı Gökay Özkan atandı.



Ahmetli Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat'ın Rize'nin İkizdere İlçe Kaymakamlığına atanmasının ardından, Ahmetli Kaymakamlığına en son Karabük Vali Yardımcılığı yapan ve bir dönem Muğla Yatağan Kaymakamlığı görevini sürdüren evli ve 2 çocuk babası Gökay Özkan atandı. Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Özkan, "Ahmetli çok güzel bir ilçemiz, burada hizmet edecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum"dedi. - MANİSA