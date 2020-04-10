Ahmetli emniyeti yaşlıların emrinde
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ahmetli emniyeti yaşlıların emrinde - Haber
Ahmetli, Manisa, Polis, 3. Sayfa

Ahmetli emniyeti yaşlıların emrinde

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçları Ahmetli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından karşılanıyor.

10.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:14
Ahmetli emniyeti yaşlıların emrinde

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçları Ahmetli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından karşılanıyor.

Ahmetli İlçe Emniyet Müdürlüğü, korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir ekip oluşturdu. İhbar hattına yapılan yardım çağrısı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaşlı ve kronik hastası vatandaşların evlerine giderek istek ve taleplerini dinliyor. İstek ve talepleri tek tek not alan ekipler, bakkal ve marketlere giderek, vatandaşların alışverişini yapıyor.

Ayrıca polis ekipleri ilçe sınırında yaptığı uygulama ile sürücülere ve yolculara ateş ölçümü yaptı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haber
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haber
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haber
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk dünyasına 'Yeni döneme hazır olun' mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı Haber
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haber
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken 'buğu' yapmayan siperlik üretti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Adana'da defalarca bıçaklanmış ağır yaralı şahıs, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi
Adana'da defalarca bıçaklanmış ağır yaralı şahıs, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e geliyor
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Aleyna Tilki Haluk Levent Ekrem İmamoğlu
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Radamel Falcao Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Wuhan Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Ahmetli emniyeti yaşlıların emrinde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 15:29:11. #1.15#
title