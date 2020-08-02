Ahmetli'deki yangında söndürme çalışmaları sürüyor; köylüler helikopterler için havuzlara su taşıdı. Ahmetli'deki yangına müdahale sürüyor; köylüler helikopterler için havuzlara su taşıdıMANİSA'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesinde, önceki gün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ahmetli'deki yangına müdahale sürüyor; köylüler helikopterler için havuzlara su taşıdı

MANİSA'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesinde, önceki gün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kaymakamlık ise, anons yaparak köylülerden söndürme helikopterlerinin su takviyesi yaptığı bölgedeki havuzlara su taşımalarını istendi. Havanın kararmasıyla müdahaleye ara vermek zorunda kalan 7 helikopterin günün ilk ışıkları ile tekrar çalışmaya başlamasıyla yangının henüz kontrol altına alınamadığı ancak ilerlemesini durdurulduğu bildirildi.

Ahmetli'nin Hacıköseli Mahallesi Gürleyik mevkiindeki ormanlık alanda, 31 Temmuz Cuma günü saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine yangına 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 60 orman ve itfaiye arazözünün yanı sıra çok sayıda orman ve itfaiye personeli sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına İzmir, Denizli, Muğla, Balıkesir, Kütahya ve Aydın Orman Müdürlüğü'nden gelen ekipler de çalışmalara destek verdi. Ertesi gün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle saat 16.00 sıralarında yeniden alevlendi. Alevlere 15 dakika sonra tekrar müdahale başladı. İlk belirlemelere göre aralarında kümeslerin de bulunduğu 10 yapı tamamen küle döndü, alevlerin ilerlediği Ahmetli'nin kırsal Hacıköseli ve Bahçecik ile Turgutlu'nun Baktırlı mahalleleri tahliye edildi. Çoğunluğun hayvancılıkla uğraştığı bölgede vatandaşlar hayvanlarını tahliye etti. Takviye ekiplerinde gelmesiyle 7 helikopter, 64 arazöz, 2 ilk müdahale aracı 11 dozer ve 250 söndürme işçisi ile alevlere gün boyunca müdahale edildi. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki yangında arazinin sarp olması ve rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Havanın kararmasıyla birlikte söndürme helikopter ve uçakları çalışmalara ara vermek durumunda kaldı.

GECE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI KARADAN DEVAM ETTİ

Gece boyunca 52 arazöz, 4 dozer ile alevlere müdahaleye devam edildi. Alevlerin ilerlediği Turgutlu'nun kırsal Sivrice mahallesinde vatandaşlar, gece kendi istekleri ile tedbir amacıyla evlerini boşalttı. Alevlerin ulaştığı Ahmetli'nin Alahıdır mahallesinde, kaymakamlık tarafından anons yapılıp, köylülerden tankeri ya da ilaçlama makinesi olanlardan söndürme helikopterlerinin su takviyesi yaptığı bölgedeki havuzlara su taşıması istendi.

Günün ilk ışıkları ile birlikte ise 7 söndürme helikopteri yeniden söndürme çalışmalarına dahil oldu. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, ilerlemesinin durdurulduğu bildirildi.

Kaynak: DHA