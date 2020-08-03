Ahmetli'deki yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor
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Ahmetli'deki yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

MANİSA'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve 67 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Ahmetli'deki yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor
03.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:03

MANİSA'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve 67 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. 

Ahmetli'nin Hacıköseli Mahallesi Gürleyik mevkisindeki ormanlık alanda, 31 Temmuz Cuma günü saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 60 orman ve itfaiye arazözü ile çok sayıda orman ve itfaiye personeli sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın için İzmir, Denizli, Muğla, Balıkesir, Kütahya ve Aydın orman müdürlüklerinden gelen ekipler de çalışmalara destek verdi. Ertesi gün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle saat 16.00 sıralarında yeniden alevlendi. Alevlere 15 dakika sonra tekrar müdahaleye başlandı. Hacıköseli Mahallesi'nde 2 ev, 4 müştemilat ile 2 metruk bina zarar gördü. Alevlerin ilerlediği Ahmetli'nin kırsal Hacıköseli ve Bahçecik ile Turgutlu'nun Baktırlı mahalleleri tahliye edildi. Çoğunluğun hayvancılıkla uğraştığı bölgede vatandaşlar hayvanlarını tahliye etti. Takviye ekiplerin de gelmesiyle 7 helikopter, 64 arazöz, 2 ilk müdahale aracı 11 dozer ve 250 söndürme işçisi ile alevlere gün boyunca müdahale edildi. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki yangında arazinin sarp olması ve rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Havanın kararmasıyla helikopterle söndürme çalışmalarına da ara verilmek durumunda kalındı.

EVLER TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDIGece boyunca 52 arazöz, 4 dozer ile alevlere müdahaleye devam edildi. Alevlerin ilerlediği Turgutlu'nun kırsal Sivrice Mahallesi'nde vatandaşlar, gece kendi istekleri ile tedbir amacıyla evlerini boşattı. Alevlerin ulaştığı Ahmetli'nin Alahıdır Mahallesi'nde, Kaymakamlık tarafından anons yapılıp, köylülerden tankeri ya da ilaçlama makinesi olanlardan söndürme helikopterlerinin su takviyesi yaptığı bölgedeki havuzlara su taşıması istendi. Günün ilk ışıkları ile birlikte ise 7 söndürme helikopteri yeniden söndürme çalışmalarına dahil oldu. Söndürme çalışmaları gece ve bu sabah da hummalı şekilde devam etti. Alevler 67 saat sonra kontrol altına alındı.300 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 300 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 söndürme helikopteri, 2 amfibik uçağı ve 42 arazöz ile soğutma çalışmalarına devam ediliyor.


Kaynak: DHA

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