Ahmetli'deki orman yangınının hasar tespit çalışmaları başladı Manisa Valiliği, 31 Temmuz'da başlayan Ahmetli ilçesindeki orman yangınının ardından başlattığı hasar tespit çalışmalarında ilk verileri paylaştı.

Manisa Valiliği, 31 Temmuz'da başlayan Ahmetli ilçesindeki orman yangınının ardından başlattığı hasar tespit çalışmalarında ilk verileri paylaştı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Ahmetli ilçesinde 31.07.2020 günü saat 17.20 sıralarında meydana gelen orman yangınıyla ilgili olarak; Ahmetli ilçesi Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri ile Turgutlu ilçesi Baktırlı ve Sivrice mahallelerinden 188 adet büyükbaş, bin 160 civarında küçükbaş hayvan güvenli alanlara çekilmiş, ayrıca Hacıköseli Mahallesi'nden 15 bin adet hindi kesimhaneye gönderilmiştir. İlk yapılan tespitlere göre, Hacıköseli ve Bahçecik mahallelerinde 20 ton saman, 40 paket saman, 10 dekar bağ, 35 dekar kiraz, 5 dekar ceviz, 3 ton buğday, 1,5 ton arpa, 400 kilogram zeytinyağı, 20 ton hayvan gübresi, 40 adet arılı arı kovanı, 1 ton hayvan yemi, 2 adet ev, 5 adet hayvan damı, 2 adet saman damı, 2 adet römork ve 1 adet su tankının yangın sebebiyle hasar gördüğü belirlenmiştir. Bölgede yangın söndürme çalışmaları ile orman yangını sebebiyle zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları Valiliğimiz koordinesinde devam etmektedir" denildi.

(Sadık Cangel-İlker Uyar/İHA)

Kaynak: İHA