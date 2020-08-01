Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında (4) MAHALLE TAHLİYE EDİLDİManisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının tehlike yaratması üzerine 150 nufüslu Hacıköseli Mahallesi'nde yaşayanlar tahliye edildi. Okul servisleri, orman araçları ve ambulanslarla mahalleden çıkarılanlar, daha güvenli alanlara götürüldü.

Doğan ÇİZMECİ/AHMETLİ (Manisa),

Kaynak: DHA