Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında (3)
TEKRAR BAŞLADIManisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve kısmen kontrol altına alınan yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.
01.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:33
TEKRAR BAŞLADI
Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve kısmen kontrol altına alınan yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan aralıksız sürüyor.Doğan ÇİZMECİ/ AHMETLİ (Manisa),
Kaynak: DHA