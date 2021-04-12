Ahmetli 'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde takla atarak yol kenarındaki menfeze çarpıp üzüm bağına uçan otomobilde ölenlerden 2'si Salihli'de, 1 kişi ise İzmir'de toprağa verildi.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde takla atarak yol kenarındaki menfeze çarpıp üzüm bağına uçan otomobilde ölenlerden 2'si Salihli'de, 1 kişi ise İzmir'de toprağa verildi.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu, Matderesi mevkisi yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan Salihli yönüne giden Ahmet Doğan Sarıkaya (39) yönetimindeki 41 NH 802 plakalı otomobilin kontrolden çıktı. Sarıkaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak, yol kenarındaki menfeze çarptı. Sürücü Sarıkaya ile yanındaki Nuri Palabıyık (39) ve Oya Palabıyık (36) araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki 3 kişiyi sıkıştıkları yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen 3 kişinin cenazeleri işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Deri konfeksiyonunda çalışan Ahmet Doğan Sarıkaya, Salihli'deki Hacıbektaşlı Mahalle Mezarlığına defnedilirken, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir fabrikada çalışan Nuri Palabıyık ise Salihli Asri Mezarlığa toprağa verildi. Nuri Palabıyık'ın eşi Oya Palabıyık'ın ise İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI