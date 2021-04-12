Ahmetli 'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahmetli 'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI - Haberler | Güncel
Ahmetli 'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde takla atarak yol kenarındaki menfeze çarpıp üzüm bağına uçan otomobilde ölenlerden 2'si Salihli'de, 1 kişi ise İzmir'de toprağa verildi.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde takla atarak yol kenarındaki menfeze çarpıp üzüm bağına uçan otomobilde ölenlerden 2'si Salihli'de, 1 kişi ise İzmir'de toprağa verildi.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu, Matderesi mevkisi yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan Salihli yönüne giden Ahmet Doğan Sarıkaya (39) yönetimindeki 41 NH 802 plakalı otomobilin kontrolden çıktı. Sarıkaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak, yol kenarındaki menfeze çarptı. Sürücü Sarıkaya ile yanındaki Nuri Palabıyık (39) ve Oya Palabıyık (36) araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki 3 kişiyi sıkıştıkları yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen 3 kişinin cenazeleri işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Deri konfeksiyonunda çalışan Ahmet Doğan Sarıkaya, Salihli'deki Hacıbektaşlı Mahalle Mezarlığına defnedilirken, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir fabrikada çalışan Nuri Palabıyık ise Salihli Asri Mezarlığa toprağa verildi. Nuri Palabıyık'ın eşi Oya Palabıyık'ın ise İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmetli 'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
Ahmetli 'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
Ahmetli 'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
Ahmetli 'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Süleyman Soylu Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Nur Sürer Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Canan Ergüder
Spor Diego Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ahmetli 'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 19:36:58. #1.16#
title