Ahmetli'de uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere belediyeden tablet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ahmetli'de uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere belediyeden tablet

23.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:26
Ahmetli'de uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere belediyeden tablet

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere dağıtılmak üzere Ahmetli Belediyesince alınan tabletler okul idarecilerine teslim edildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere dağıtılmak üzere Ahmetli Belediyesince alınan tabletler okul idarecilerine teslim edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle sınırlı imkanlara sahip öğrencilere katkı sunmak amacıyla belediye tarafından tablet alımı yapıldı.

Tabletlerin okul idarecilerine teslim töreninde konuşan Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, eğitime desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Uzaktan eğitime ulaşamayan sınırlı imkanlardaki öğrencilerimize destek vermek için tabletlerimizi gelen talepler doğrultusunda okul müdürlerimize teslim ettik. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İsmail Demir Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülben Ergen Seren Serengil İbrahim Büyükak Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Çağdaş Atan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mbwana Samatta
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahmetli'de uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere belediyeden tablet | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 16:29:57. #1.15#
title