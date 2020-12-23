Ahmetli'de uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere belediyeden tablet

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere dağıtılmak üzere Ahmetli Belediyesince alınan tabletler okul idarecilerine teslim edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle sınırlı imkanlara sahip öğrencilere katkı sunmak amacıyla belediye tarafından tablet alımı yapıldı.

Tabletlerin okul idarecilerine teslim töreninde konuşan Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, eğitime desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Uzaktan eğitime ulaşamayan sınırlı imkanlardaki öğrencilerimize destek vermek için tabletlerimizi gelen talepler doğrultusunda okul müdürlerimize teslim ettik. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen