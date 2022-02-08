Ahmetli'de sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
AA, Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
AHMETLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kargın Mahallesinde yaşayan Ceyhun Aydın (42), eşi Zuhal Aydın (37) ile çocukları Zekiye Aydın (12) gece kömür sobasını yakıp uyudu.
Sabaha karşı sobadan sızan gazdan zehirlenen aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.
AA / Kamil Tekmen - Güncel