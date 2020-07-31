Ahmetli'de orman yangını MANİSA'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmetli'nin Hacıköseli Mahallesi Gürleyik mevkiindeki ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan alev ve duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 30 orman ve itfaiye arazözünün yanı sıra çok sayıda orman ve itfaiye personeli sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde önlem alırken, bir ambulans da hazır bekletildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.

Kaynak: DHA